Concessioni balneari, Lega: «Il Pd ha perso un’occasione per tacere»

FOLLONICA – “Sulle concessioni balneari – Daniele Pizzichi, consigliere comunale Lega Salvini Premier – il Pd di Follonica ha perso un’occasione per tacere”.

“Dopo la sentenza del Consiglio di Stato di pochi giorni fa anche a Follonica nel 2024 rischiano di essere mandate a casa migliaia di famiglie concessionarie delle spiagge che da tempo contribuiscono allo sviluppo turistico della nostra città”.

“I democratici – ha proseguito – invitano al superamento della contrapposizione tra spiaggia pubblica e privata, una supercazzola in cui non si capisce da che parte si schiera il partitone. A prevalere è l’imbarazzo: non si può fare gli amici dei balneari a Follonica all’interno di un partito che a livello nazionale è a favore delle aste pubbliche per le spiagge”.

“L’imbarazzo diventa timore considerata la posizione dei Follonica a sinistra che in maniera netta si è schierata a favore delle gare. La maggioranza sul tema a Follonica è profondamente divisa.”

“Noi, come Lega, siamo stati i fautori della proroga al 2033 delle concessioni e, anche dopo la sentenza, cercheremo di tutelare i balneari e gli investimenti fatti fin qui nel settore.”

“A Follonica – ha concluso – la proroga delle concessione al 2033 è avvenuta ad opera del commissario prefettizio. Con Benini e il Pd tante parole, altrettante promesse eterna ambiguità e pochissimi fatti”.