Belle vittorie per le giovanili della Pallacanestro Grosseto, primo centro per gli Under 14

GROSSETO – Alla terza giornata arriva la prima vittoria per i ragazzi della Pallacanestro Grosseto Under 14 Elite in casa del Valdicornia. Nei primi due quarti i ragazzi sembrano avere il controllo ma si fanno sempre raggiungere nei minuti finali. Si arriva all’intervallo lungo sul risultato di 30-28 per gli ospiti. Il terzo quarto, sicuramente il migliore dei maremmani per il gioco espresso, termina con un parziale di +9. Anche nell’ultimo quarto i grossetani hanno il controllo del match, fino a quando nei minuti finali perdono il vantaggio accumulato e vengono addirittura raggiunti sul 53 pari ad un minuto dal termine. Rientrati in campo dopo un time out chiamato dalla squadra di casa, due canestri del capitano Caziolato riportano i maremmani a +4. I grossetani hanno il tempo di recuperare palla e gestiscono con maturità i secondi finali, terminando la partita sul punteggio di 57-53.

Domenica 14 Novembre l’ Under 17 Gold sfida in trasferta i pari età di Firenze Academy. A differenza della prima partita di campionato, a dispetto del punteggio finale (59-82), l’incontro è stato tirato sin dalle prime battute, dove i padroni di casi hanno dimostrato buone individualità ed un ottimo tiro dall’arco dei 3 punti. Coach Ceccarelli commenta così la partita: “La squadra ha giocato bene in attacco. In alcuni frangenti però è venuta di nuovo fuori la fretta di cercare il canestro. E’ necessaria una maggiore attenzione ai dettagli se si vuole puntare ai primi posti di questo girone”.

Ritorno all’agonismo con un bel successo per 87-27 per gli Under 16 silver grossetani, dopo 20 mesi di stop, sul campo di Arcidosso per la prima giornata di campionato. I ragazzi di coach Di Patria, con nove ragazzi a referto, tra cui Torcolacci acciaccato, partono subito fortissimo e chiudono il primo quarto con un perentorio 24- 7. La differenza di intensità rispetto la compagine amiatina permette di chiudere all’intervallo lungo con un vantaggio di 25 punti. Nella seconda metà della partita la situazione migliora ulteriormente per i grossetani che allungano il divario concedendo pochissimi punti ai padroni di casa mettendo a frutto il risultato del lavoro svolto in palestra da Di Patria fino ad arrivare al fischio finale con il risultato finale di 27-87.

Questo il commento del tecnico Di Patria a fine partita: “Un esordio in campionato che non può che considerarsi positivo, sprazzi di buon gioco, molte palle recuperate che dimostrano la giusta tensione alla partita. Qualche ingranaggio ancora da registrare in vista della prossima partita contro San Vincenzo”.