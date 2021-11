357mila dosi somministrate: tutti i numeri della campagna vaccinale in Maremma

GROSSETO – Continua la campagna vaccinale in provincia di Grosseto, dove ad oggi sono stati somministrate alla popolazione un totale di 357.333 dosi di vaccino.

Vediamo i dati, diffusi nella giornata di oggi dall’Asl Toscana sud est, nel dettaglio:

Sono 179.586 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+261 rispetto a venerdì 12 novembre, quando erano 179.325), 165.392 le seconde (+870 rispetto a venerdì scorso, quando erano 164.522). Per quanto riguarda le terze dosi, in provincia di Grosseto ne sono state effettuate 14.954 (+1.468, venerdì erano 13.486).

In tutto sono quindi 2.599 le dosi somministrate da venerdì 12 ad oggi.

Dettaglio vaccini eseguiti per fasce d’età – prime dosi:

Fascia 90+ – 3.260

Fascia 80-89 – 15.620

Fascia 70-79 – 25.709

Fascia 60-69 – 27.577

Fascia 50-59 – 31.269

Fascia 40-49 – 27.446

Fascia 30-39 – 19.136

Fascia 20-29 – 17.317

Fascia 12-19 – 12.252

Dettaglio vaccini eseguiti per fasce d’età – seconde dosi:

Fascia 90+ – 3.182

Fascia 80-89 – 15.458

Fascia 70-79 – 24.083

Fascia 60-69 – 24.009

Fascia 50-59 – 29.287

Fascia 40-49 – 25.601

Fascia 30-39 – 17.449

Fascia 20-29 – 15.542

Fascia 12-19 – 10.781

Dettaglio vaccini eseguiti per fasce d’età – terze dosi:

Fascia 90+ – 1.946

Fascia 80-89 – 7.972

Fascia 70-79 – 1.242

Fascia 60-69 – 1.216

Fascia 50-59 – 1.146

Fascia 40-49 – 696

Fascia 30-39 – 453

Fascia 20-29 – 268

Fascia 12-19 – 15