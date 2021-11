Torna il concorso “Amore in poesia”: ecco come partecipare

GROSSETO – Dopo la sosta forzata a causa del Covid-19, l’associazione Olympia de Gouges – Centro Antiviolenza di Grosseto torna a riproporre il concorso ‘Amore in poesia’.

Il 15 novembre 2021 parte la VI edizione. Tutte le opere – poesie e racconti – dovranno pervenire alla segreteria del concorso entro il 15 gennaio 2022. Anche quest’anno le sezioni saranno tre: due per la poesia suddivise tra ragazzi e adulti ed una per i racconti.

Visto l’importante numero di poesie ricevute nell’ultima edizione, quest’anno, sono state istituite due giurie distinte: una per la poesia ed una per i racconti con nomi davvero importanti.

Per la poesia Nadia Catellani, Flavia Musella e David La Mantia mentre per i racconti Carlotta Fruttero, Roberta Pieraccioli, Francesca Lotti, Costanza Ghezzi, David Berti e Carlo Legaluppi. Le due giurie saranno presiedute, come sempre, dalla Presidente dell’Associazione Olympia de Gouges Sabrina Gaglianone.

L’illustratore Carlo Rispoli e il fotografo Giuseppe Guerrini si occuperanno della grafica dell’antologia dei vincitori.

“Chi lo avrebbe mai immaginato – ha dichiarato l’associazione – che un evento, voluto da alcune volontarie del punto di ascolto di Castel Del Piano dell’associazione Olympia De Gouges per contrastare l’idea sbagliata che molti uomini hanno dell’amore, sarebbe diventato un appuntamento importante nella storia del Centro antiviolenza di Grosseto ed anche tra gli appassionati di prosa e poesia. Il bando del concorso è pubblicato sul sito www.olympiadegouges.org dove è anche possibile scaricare la scheda d’iscrizione, l’informativa sulla privacy e trovare tutte le informazioni relative all’evento.”

“E allora, poeti giovani e meno giovani e scrittori di ogni età, partecipate numerosi a questo evento che promuove l’amore come il più alto e nobile dei sentimenti.”