“Scelto da noi”: torna il concorso letterario dedicato alla narrativa per bambini. Come partecipare

MASSA MARITTIMA – Al via la 29° edizione del concorso letterario nazionale “Scelto da noi”, dedicato agli autori e agli editori di opere edite di narrativa per bambini della fascia di età tra i 9 e i 10 anni.

Il concorso nasce a Massa Marittima nel 1994 dalla felice collaborazione tra alcuni insegnanti della scuola elementare dell’Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi e la Biblioteca comunale Gaetano Badii, con l’obiettivo di avvicinare alla lettura gli alunni della scuola primaria, coinvolgendoli in una partecipazione diretta e responsabile nella scelta di un autore da premiare.

Dalla dimensione locale il concorso a partire dal 2011, ha subìto una sostanziale modifica acquistando un respiro più ampio che lo colloca tra i più innovativi Premi nel panorama nazionale della letteratura per ragazzi.

Sul territorio il Premio è diventato un importante momento di condivisione: ad ogni edizione, da ben 25 anni, partecipano alla scelta del libro vincitore, 200 alunni delle classi quarte e quinte della scuola elementare, non solo di Massa Marittima, ma anche dei vicini plessi di Boccheggiano, Monterotondo Marittimo, Montieri, Prata e Valpiana.

Partecipare al concorso è semplice e gratuito: basta inviare entro e non oltre il 31 marzo 2022, una copia dell’opera di narrativa all’indirizzo della Biblioteca comunale Gaetano Badii: piazza XXIV Maggio, numero 10, 58024 Massa Marittima (GR) con l’indicazione “concorso letterario scelto da noi”. Sia gli autori che gli editori possono inviare anche più di un’opera fino ad un massimo di 3 libri. Le opere devono essere presenti nel catalogo dell’editore e in possesso di ISBN. Inoltre il libro deve essere facilmente reperibile in libreria a prescindere dall’anno di edizione. Verranno accettate solo opere in italiano.

Entro settembre 2022 tutte le opere iscritte al concorso saranno esaminate da una giuria composta da tre insegnanti responsabili del progetto di lettura per l’Istituto scolastico e da due rappresentanti della Biblioteca Comunale di Massa Marittima.

Da questa selezione sarà individuata la cinquina di libri che gli alunni delle classi quarte e quinte elementari leggeranno durante l’anno scolastico per esprimere il loro voto, attribuendo ad ogni libro della cinquina un punteggio da uno a dieci.

Entro la fine di aprile verrà decretata l’opera vincitrice tra le 5 selezionate e l’autore sarà invitato a Massa Marittima per incontrare i suoi piccoli lettori. In occasione della premiazione, si terrà anche una rappresentazione teatrale liberamente tratta dalle opere della cinquina in cui i bambini avranno modo di esprimere in altra veste ciò che hanno recepito dalla lettura. Al vincitore del concorso andrà anche un premio di 1000 euro e una targa ricordo, con il logo di “scelto da noi”.

Ecco il link al bando: https://www.bibliotechedimaremma.it/library/Massa-Marittima/pagina-di-prova-per-sperimentazioni-non-pubblicabili-2/xxix-edizione-concorso-letterario-scelto-da-noi-2022-2023/

Info: Biblioteca Comunale Gaetano Badii – Massa Marittima

0566.906290-3 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14 alle ore 19

giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 13