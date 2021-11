Pro Soccer, allenamento speciale col preparatore della Lokomotiv Jorge Martinez

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una giornata formativa con un ospite d’onore al Casamorino di Castiglione della Pescaia. I bambini della Pro soccer lab, società calcistica di Castiglione, hanno ricevuto infatti la visita a sorpresa di Jorge Ivan Martinez Renteria, preparatore atletico dell’Fc Lokomotiv Mosca, che ha lavorato in passato anche con il Liverpool e con grandissimi atleti del calibro di Ronaldo e Nadal.

“E’ stato bello vedere le facce stupite dei nostri ragazzi – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab – al loro arrivo ma, soprattutto, durante l’allenamento. Jorge è stato molto gentile e disponibile e ha portato la sua grande esperienza a tutti i nostri ragazzi e ai nostri tecnici. Un incontro che rappresenta uno stimolo per noi e per i nostri allenatori per cercare di inserire questo aspetto di cui si è occupato nell’allenamento all’interno della preparazione dei calciatori. Momenti come questo sono fondamentali per condividere lo spirito sportivo cercando di crescere insieme grazie agli esempi e alle esperienze di personaggi che hanno dato tanto allo sport”.

Il preparatore si è presentato ai ragazzi e ha organizzato, insieme a loro e ai tecnici neroverdi, una seduta di allenamento particolare rispetto al solito che è stata molto apprezzata dai giovani calciatori e che si è conclusa con una partitella di gruppo.

Per vedere le immagini e i video della giornata è possibile guardare sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram della società. Per info chiamare il numero 338.3383418 oppure visitare il sito www.prosoccerlab.it.