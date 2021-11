Le Under 15 della Gea sconfitte di misura all’esordio, Faragli: «Ottima prestazione»

GROSSETO – La Gea Acqua & Sapone si presenta nel campionato Under 15 con una grossa prestazione, sfiorando il colpo grosso sul difficile parquet del Jolly Acli Livorno. Le ragazze di Luca Faragli sono sempre state sulla scia delle padrone di casa, chiudendo il terzo periodo in vantaggio per 41 a 39. Nel testa testa finale, però, l’ha spuntata il Jolly per 57-55. In evidenza Clara Nunziatini, miglior realizzatrice con 21 punti.

“Sono contento – commenta il coach Luca Faragli – dell’ottima prestazione delle mie ragazze contro una buona squadra, sia dal punto vista tecnico che fisico”.

La formazione della Gea Acqua & Sapone: Valleriani, Di Traglia, Pepi, Martini, Merlini 8, Nunziatini 21, De Michele 8, Faragli 16, Rapisarda 2.

Parziali: 17-13, 29-22; 39-41, 57-55.