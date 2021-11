Doppietta di successi per le Under dell’Invicta a spese di Riotorto e Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Altra doppietta di successi nel weekend per l’Invicta Volleyball femminile. Seconda vittoria in campionato per l’Under 14 in trasferta a Riotorto che liquida la squadra di casa per 3 set a 0 ( 25-7, 25-11, 25-7). Gara a senso unico per la compagine grossetana che grazie ad un buon servizio riescono a superare agevolmente le rivali, limitando il più possibile gli errori. Tutte le atlete a disposizione dei coach sono scese in campo e hanno aiutato la squadra a portare i 3 punti a casa. Prossima gara sabato 20 novembre in casa contro il forte Donoratico.

La rosa delle Under 14: Bartalini (K), Cappelli, Ceni, Corridori, Galoppi, Goracci, Pasuch, Perna, Petrucci, Pizzatti, Tamantini.

Terzo centro consecutivo per le Under 16 guidate dai mister Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli che vince il suo primo storico derby ai danni della Pallavolo Grosseto per 3 set a 0 (25-9, 25-11, 25-16) portandosi in testa alla classifica del girone A a punteggio pieno. Come nelle partite scorse il servizio ha fatto la differenza per l’Invicta, che così ha conquistato ben 21 punti diretti. Gara dunque sempre sotto controllo da parte della squadra di casa, tutte le atlete della rosa sono scese in campo ed hanno potuto contribuire alla vittoria finale. Queste le parole dei mister nel post-partita: “Buona prestazione sia al servizio che in difesa, c’è ancora molto da lavorare nella fase attacco. Il prossimo derby contro il Grosseto Volley sarà uno scontro al vertice e un buon test per capire soprattutto il nostro valore in gare complesse”. Il prossimo impegno sarà infrasettimanale, mercoledì 17 novembre a Marina contro il favorito Grosseto Volley School.

La rosa delle Under 16: Alfieri, Ambrosecchio, Bosi (K), Cardalesi, Coratti, Geracitano, Giorgi, Goracci, Marretti (L), Parronchi, Petrucci, Rolando.