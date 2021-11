L’ANALISI – Coronavirus: in Maremma la curva del contagio rallenta, ma i casi aumentano. Vedi il grafico

GROSSETO - Continuano a crescere i nuovi casi di Coronavirus in Maremma. Come ogni lunedì facciamo il punto sulla situazione contagi nella nostra provincia e raccontiamo attraverso un grafico l’andamento pandemico.con i dati forniti quotidianamente dalla Asl Toscana sud est.

Nella settimana da lunedì 8 a domenica 14 novembre in provincia di Grosseto sono stati registrati 219 nuovi casi. La settimana precedente, dall’1 al 7 novembre, erano 195. L’aumento è quindi del 12,3 per cento. Le persone positive attualmente in carico all'Asl sono 449.

Ecco l'evoluzione dei casi in provincia di Grosseto - I dati che abbiamo preso a riferimento partono dalla settimana che va dall'11 al 17 ottobre: in questo caso i nuovi positivi in Maremma registrati sono stati 62; nella settimana successiva che va dal 18 al 24 ottobre i nuovi positivi sono stati 82 (con un aumento del 32%); nei sette giorni seguenti i nuovi positivi sono stati 108 (con un aumento del 31%); nella prima settimana di novembre dall'1 al 7 novembre, i nuovi casi sono stati 195 (con aumento dell’80%) e in quest’ultima settimana dall’8 al 14 novembre i casi nuovi sono stati 219 (con aumento del 12,3%).

Crescono anche i ricoveri - Nelle ultime settimane sono cresciuti anche i pazienti ricoverati in ospedale a Grosseto. I pazienti che si trovavano ricoverati l'11 ottobre erano in totale 10 di cui nessuno in terapia intensiva. I pazienti che si trovano in ospedale in questo momento (con il dato che si riferisce al 14 novembre) sono 29: 25 nel reparto di degenza Covid e quattro in terapia intensiva.