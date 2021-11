Coronavirus: in Italia 5.144 nuovi casi e 44 morti. Tasso dei nuovi positivi sopra il 2%

GROSSETO – Sono 5.144 nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. 44 i morti registrati nella giornata di oggi., mentre sono più di 120 mila gli attuali positivi totali.

Il tasso di positività sale al 2,1% con 248.825 tamponi. Era da settembre che in Italia non si registrava una percentuale sopra il 2 per cento.

Le persone guarite oggi sono 3.510.

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 92,1 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono circa 45,4 milioni. Si tratta dell’84,13% della popolazione over 12.