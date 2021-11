Coronavirus, giornata nera per la Maremma: tre vittime. 21 nuovi casi

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 15 novembre 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Sono tre le persone morte oggi per il virus e 21 i nuovi positivi in provincia di Grosseto secondo i dati diffusi dalla Asl Toscana sud est che fanno riferimento ai dati processati sino alle 14 di oggi. Sono in totale 255 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Delle tre vittime una è morta il 12 novembre, si tratta di un uomo di 74 anni, mentre le altre due sono morte oggi: una donna di 93 anni e un uomo di 88. Erano tutti ricoverati al Misericordia di Grosseto.

In tutta la Asl (Arezzo 16, Grosseto 21, Siena 44, più uno extra Asl) i positivi sono 82. Attualmente le persone positive in carico sono 494. Oggi si registrano 13 guarigioni e tre decessi.

Il maggior numero di positivi si riscontra nella categoria tra 0 a 18 anni (10), tra 19 e 34 (6), tra 35 a 49 (2) e tra 50 e 64 (2). I contagi sono i diminuizione rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano 49.

Grosseto il Comune che registra il maggior numero di nuovi positivi (15), tre a Roccastrada, uno ad Arcidosso, 1 a Follonica e uno a Orbetello.

Ancora in aumento i ricoveri all'ospedale Misericordia, dove il numero complessivo è di 30 pazienti, di cui 26 nel reparto di degenza Covid (ieri 25) e 4 in terapia intensiva (come ieri). 893 le persone che si trovano in quarantena da contatto stretto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 82 Provincia di Arezzo 16 Provincia di Siena 44 Provincia di Grosseto 21 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 3 6 3 2 2 - Grosseto 10 6 2 2 - 1 Siena 14 6 13 5 5 1 ASL TSE 27 18 18 9 7 2

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 8 nov Martedì 9 nov Mercoledì 10 nov Giovedì 11 nov Venerdì 12 nov Sabato 13 nov Domenica 14 nov Lunedì 15 nov Arezzo 16 27 26 36 45 43 42 16 Siena 40 20 16 27 65 37 68 44 Grosseto 12 20 23 36 34 45 49 21 Totale Asl 68 67 65 99 144 125 159 81

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 1 Follonica 1 Grosseto 15 Orbetello 1 Roccastrada 3

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 4 TI San Donato Arezzo 0 Degenza Covid Misericordia Grosseto 26 TI Misericordia Grosseto 4

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 339 Provincia di Siena 558 Provincia di Grosseto 255

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 435 Provincia di Siena 749 Provincia di Grosseto 494

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 377 Provincia di Siena 701 Provincia di Grosseto 467

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1205 Provincia di Siena 1548 Provincia di Grosseto 893

Guariti Provincia di Arezzo 25 Provincia di Siena 20 Provincia di Grosseto 13