Coppa Toscana, primo premio ai giovani del Circolo Bocciofilo nella prova a squadre

GROSSETO – La Coppa Toscana Juniores di Bocce 2021 si avvia alla conclusione e non poteva che fare tappa ad Arezzo, tra due settimane sede dei Campionati Italiani di Raffa Femminili e Maschili cat. B e C. I giovani bocciofili toscani si sono dunque ritrovati al Bocciodromo Comunale del capoluogo aretino per disputare la nona e penultima prova stagionale della manifestazione più amata dei giovani, che quest’anno ha preso le sembianze di un’anteprima della “gara regina” che il 27 e 28 novembre porterà 456 atleti da tutta Italia a contendersi il titolo. A ospitare la gara, denominata “2° Trofeo della Giostra”, è stata la ASD Bocce Arezzo del Presidente Mariano Fabbri, disponibile e preparata come sempre.

E così i giovanissimi Under 15, Under 12 e Under 10 si sono affrontati in una prova con finali a coppie, in cui hanno trionfato le ragazze. A vincere sono state infatti Valeria Zerboni della Scandiccese, reduce da una trasferta in Sardegna in rappresentanza del C.R. Toscana, e Iris Facchini dell’Affrico, recentemente convocata per uno stage col CT della Nazionale Juniores Rosi. Le due hanno battuto in finale Marco Zerboni della Scandiccese e Fulvio Imparato del Circolo Bocciofilo Grossetano. Al terzo posto ecco Matteo Palange dell’Affrico e Samuel Merlini del Grossetano, quarti Pasquale Campestre della Nuova Europa di Montemurlo e Alessio Giaimo di Cortona Bocce.

Nella categoria Under 10 ha vinto Alessandro Zerboni della Scandiccese su Miriam Giocondi di Cortona Bocce, Andrea Giaimo di Cortona Bocce e Giacomo Corsani dell’Affrico.

Nella prova a squadre Under 12 è il Circolo Bocciofilo Grossetano a prevalere sui rivali; secondo posto per Cortona Bocce, terzo per l’Affrico di Firenze.

La giornata è stata condotta dai Consiglieri FIB Toscana Simone Mocarelli ed Enza Lombardi con il Delegato di Firenze Stefano Bartoloni. Ha diretto la gara il signor Maurizio Paperini.

9a tappa coppa Toscana juniores – 2° Trofeo della Giostra

Finale a coppie Under 12/Under 15

1a class. Zerboni Valeria (Scandiccese) – Facchini Iris (Affrico)

2a class. Zerboni Marco (Scandiccese) – Imparato Fulvio (Grossetano)

3a class. Palange Matteo (Affrico) – Merlini Samuel (Grossetano)

4a class. Campestre Pasquale (Nuova Europa) – Giaimo Alessio (Cortona Bocce)

Under 10

1a class. Zerboni Alessandro (Scandiccese)

2a class. Giocondi Miriam (Cortona Bocce)

3a class. Giaimo Andrea (Cortona Bocce)

4a class. Corsani Giacomo (Affrico)

Prova a squadre Under 12

1° Circolo Bocciofilo Grossetano

2° Cortona Bocce

3° Affrico