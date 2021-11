Blue Factor sconfitto a Sarzana, nette vittorie per Under 15 e Under 11

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Niente da fare per la Blue Factor sulla pista del “vecchio mercato”: il Gamma Innovation Sarzana nella ripresa mette sotto il Castiglione e alla fine vince per 5-1. I biancocelesti erano partiti bene con il gol dopo nemmeno 5′ di Cabiddu, poi però la regia di Mirko Bertolucci ha fatto girare la gara dalla parte dei liguri e proprio il veterano ha imbeccato alla perfezione Marchetti per l’1-1, risultato finale del primo tempo. Come detto nei secondi 25′ il Castiglione ha perso le misure, complice anche qualche fischio discutibile, e il Sarzana trovato il vantaggio con Pistelli, assist di Ernest Cinquini, ha poi preso il largo proprio con l’ex Correggio che in 6′ ha messo a segno una tripletta. Una battuta d’arresto che non cambia i piani del Castiglione che sabato tornerà a giocare al Casa Mora contro la Rotellistica Camaiore.

In serie B ancora una sconfitta in coppa Italia contro il Prato, 5-2 al Casa Mora. Niente da fare nemmeno nell’Under 19 battuta a Viareggio sponda Spv per 7-5. E stop anche nell’Under 17 dopo una vera battaglia a Forte dei Marmi per 4-3. I successi sono arrivati nell’Under 15 col 6-0 al Casa Mora all’Spv Viareggio e nell’Under 11 che passeggia sempre in casa per 15-2 contro il Cg Viareggio.

Serie A2 GAMMA INNOVATION SARZANA vs BLUE FACTOR CASTIGLIONE 5-1

GAMMA INNOVATION SARZANA: Menichini, Andreoni; Marchetti, Pistelli, Er.Cinquini, Angeletti, Lavagnetti, Pezzini, M.Bertolucci. All. Berretta.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: M.Saitta, A.Donnini; Gucci, Piro, Maldini, Buralli, Santoni, Cabiddu, Brunelli, E.Perfetti. All. Bracali.

ARBITRO: Mauro di Salerno.

RETI: pt (1-1) 4’24 Cabiddu (C), 11’33 Marchetti (S); st 8’00 Pistelli (S), 15’17, 16’48 e 21’22 Er.Cinquini (S)

I risultati della 3a giornata: Rotellistica Camaiore-Cp Grosseto 8-3, Sgs Forte dei Marmi-Prato Startit 11-2, Gamma Innovation Sarzana-Blue Factor Castiglione 5-1, Decom Roller Matera-Indeco Afp Giovinazzo 3-3. Riposa Cgc Viareggio.

Classifica serie A2 girone B: 9 Gamma Innovation Sarzana, 7 Indeco Giovinazzo, 6 Blue Factor Castiglione, 4 Decom Roller Matera*, 3 Sgs Servizi Forte dei Marmi, Cgc Viareggio, Rotellistica Camaiore, 0 Alice Grosseto e Prato Startit.

Serie B

BLUE FACTOR CASTIGLIONE vs RIZZO COSTRUZIONI PRATO 2-5

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Grossi, Peruzzi Squarcia; F.Montauti, L.Mantovani, Santoni, L.Perfetti, Onori, E.Perfetti, M.Mantovani, Guarguaglini. All. Gucci.

RIZZO COSTRUZIONI PRATO: Vespi, Masala, Lorenzini, Bianchi, Mugnai, Bigliazzi, Cappelli, Capuano, De Martino. All. Barbani.

ARBITRO: Marra di Salerno.

RETI: pt (2-3) 5’30 Santon (C), 6’26 Capuano (P), 10’39 Lorenzini (P), 17’50 Bigliazzi (P), 18’06 Onori (C); 9’42 pp Capuano (C), 16’25 Mugnai (P).

Classifica coppa Italia serie B girone H 4° giornata: 12 Yankee Follonica, 6 Rizzo Costruzioni Prato, 0 Blue Factor Castiglione.

Under19

SPV VIAREGGIO vs BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7-5

SPV VIAREGGIO: Pucci, Lentini; Bemi, Facchini, Pellegrini, Simonetti, Poletti, Gemignani, Olivi, Marcucci. All. Limena.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: A.Donnini, Grossi; Della Giovampaola, Cardi, M.Mantovani, Guarguaglini, Onori, Santoni, E.Perfetti. All. Gucci.

ARBITRO: Molli di Viareggio.

RETI: pt (1-2) 15’25 Guarguaglini (C), 16’16 Poletti (FM), 23’05 Guarguaglini (C); st 6’21 Simonetti (FM), 8’27 Facchini (FM), 10’30 Cardi (C), 14’07 Simonetti (FM), 14’42 F.Montauti (C), 16’37 Onori (C), 17’05 pp Gemignani (FM), 19’43 Poletti (FM), 22’21 Simonetti (FM).

I risultati della 5a giornata: Hobbystore Cp Grosseto-Gamma Innovation Sarzana B 9-7, Gamma Innovation Sarzana A-Mt Forte dei Marmi 5-1, Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 7-5.

Classifica Coppa Italia Under 19, zona 4: 15 Sarzana A, 9 Spv Viareggio* e Forte dei Marmi*, 6 Castiglione, 3 Grosseto, 0 Sarzana B. *una gara in meno.

Under17

MT FORTE DEI MARMI vs BLUE FACTOR CASTIGLIONE 4-3

MT FORTE DEI MARMI: G.Giorgi, Porciani; Nieri Bresciani, Bianchi, F.Giorgi, Bazzichi, Cacciaguerra, Xhepa, Markarashvili, Ambrosio. All. Giovannetti.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Peruzzi Squarcia, Grossi; L.Mantovani, Pomella, Cardi, Burroni, Bigliazzi, Valenti, Tognarini, Raspanti. All. Brunelli.

ARBITRO: Lossi di Viareggio.

RETI: pt (2-2) 6’46 Cardi (C), 7’34 Ambrosio (FM), 15’01 F.Giorgi (FM), 18’50 L.Mantovani (C); st 7’02 L.Mantovani (C), 17’52 F.Giorgi (FM), 21’14 Bianchi (FM).

I risultati della 5a giornata: Mt Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 4-3, Pumas Viareggio-Follonica B 3-4, Spv Viareggio-Follonica A 1-10.

Classifica campionato e Coppa Italia Under 17, zona 4: 9 Follonica B**, Pumas Viareggio*, 6 Follonica A***, Forte dei Marmi*, Spv Viareggio*, Sarzana*, 0 Castiglione. *una gara in meno

Under15

BLUE FACTOR CASTIGLIONE vs SPV VIAREGGIO 6-0

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Shareef; Ren, Berni, Cornacchini, Palushi, G.Donnini, Mugnai, Rosadini. All. Marco Mantovani.

SPV VIAREGGIO: Iannacone, Bardi; Del Pistoia, Belluomini, Cagnoni, Faetti, Marlia, Lunardi, Benvenuti. All.Martini.

ARBITRO: Moretti di Follonica.

RETI: pt (3-0) 6’25 G.Donnini (C), 20’41 rig. Cornacchini (C), 22’52 Mugnai (C); st 13’00, 17’37 e 23’37 Palushi (C).

I risultati della 5a giornata: Bora Bora Cp Grosseto-Mt Forte dei Marmi 2-14, Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio B 6-0, Gamma Innovation Sarzana-Follonica 6-6, Cgc Viareggio-Spv Viareggio A 2-6.

Classifica campionato Under 15: 15 Forte dei Marmi, 12 Spv Viareggio A, 11 Sarzana, 7 Follonica*, 6 Castiglione, 4 Cgc Viareggio, 0 Cp Grosseto*, Spv Viareggio B. *una gara in meno.

Under11

BLUE FACTOR CASTIGLIONE vs CGC VIAREGGIO 15-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Sinjari; De Salvatore, Nucci, Cornacchini, Sforzi, Bagnoli. All. M.Mantovani.

CGC VIAREGGIO: Bianchi; Vellutini, Caccavale, Barsacchi, Miozzo, Barcaroli, Pucci, Galli. All. Marabotti.

ARBITRO: Galoppi di Follonica.

RETI: pt (8-2) 3’03 De Salvatore (C), 3’58 Sforzi (C), 4’07 pp Caccavale (V), 4’53 e 9’42 Sforzi (C), 9’51 pp Cornacchini (C), 11’46 Galli (V), 12’42 Cornacchini (C), 13’20 Bagnoli (C), 13’34 Cornacchini (C); st 0’07, 1’39, 3’24, 3’37, 7’00, 13’27 e 14’33 Cornacchini (C).

I risultati della 3a giornata: Tipografia Senesi Prato-Follonica 1-23, Picchianti Cp Grosseto-Forte Versilia Roller 6-0, Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 15-2, 5/12 Gamma Innovation Sarzana-Rotellistica Camaiore.

Classifica campionato e Coppa Italia Under 11, zona 4: 9 Follonica, 6 Castiglione, 3 Sarzana*, Grosseto**, Rotellistica Camaiore**, Forte Versilia Roller, 0 Spv Viareggio***, Cgc Viareggio, Prato*. *una gara in meno.