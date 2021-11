Allagamenti ad Albinia, Della Santina: «Basta andare sott’acqua è ora di intervenire»

ALBINIA – «Basta andare sott’acqua: è ora di intervenire su Via Paolieri e Via Raffei».

Così Paola Della Santina, capogruppo Lista Alternativa Orbetello, in una nota.

«L’ultima pioggia – afferma -, se ce ne fosse stato ancora bisogno, ha dimostrato ancora una volta che gli interventi strutturali su Via Paolieri e Via Raffei non sono più rinviabili. Non è possibile che ogni volta che cade un po’ di pioggia si verifichino, in due delle principali vie di Albinia, ripetuti allagamenti che colpiscono appartamenti, garage e attività».

«In un contesto di urbanizzazione – aggiunge Della Santina – che ha evidentemente lacune importanti è necessario intervenire subito sul sistema fognario e su opere primarie come i marciapiedi. Occorre procedere anche alla sistemazione del canale a cielo aperto che passa dietro alla Caserma dei Carabinieri».

«Ci auguriamo che l’attuale amministrazione inserisca nel piano delle opere pubbliche questi interventi che devono essere considerati un’assoluta priorità».