Acquisto auto usate: Il Valutatore S.r.l. arriva a Grosseto!

GROSSETO – Il Valutatore apre il suo terzo Point in Toscana a Grosseto mette a disposizione il servizio di valutazione gratuita di auto usate.

Chi siamo?

Il Valutatore è un’azienda con sede a Parma, presente sul territorio italiano con 29 diverse sedi. Il nostro è il primo servizio sul mercato italiano delle auto usate, che dal 2012 permette ai suoi utenti di ricevere gratuitamente la valutazione del mezzo a distanza e vendere la propria auto in giornata, con pagamento immediato.

Grazie all’innovativo servizio di valutazione online de Il Valutatore, vendere la propria auto sarà semplice e sicuro. Il nostro team di professionisti assicura valutazioni concrete e in linea con l’andamento del mercato e segue i propri clienti passo a passo nella vendita. Da oggi Il Valutatore mette a disposizione la sua esperienza a chiunque voglia richiedere una valutazione di un’auto usata a Grosseto.

Ma come funziona?

Come fare?

Valutazione online

Richiedere una valutazione gratuita è semplicissimo, lo si può fare comodamente da casa tramite smartphone, pc o tablet. Non solo semplice, ma anche veloce. Bastano 60 secondi per compilare il form sul nostro sito e, tramite una procedura guidata, inserire le informazioni principali dell’auto usata che si vuole vendere.

Quotazione dell’auto usata

Il nostro team di professionisti si prende 2ore di tempo per valutare l’auto e inviare una quotazione della vettura. Il nostro team è composto da esperti del settore automotive, sempre aggiornati sull’andamento del mercato delle auto usate.

Perizia tecnica

Dopo aver ricevuto la quotazione dell’auto, se rispecchia le aspettative, si può fissare un appuntamento presso il Valutatore Point di Grosseto. Presso la nostra officina verrà effettuata una perizia dell’auto, durante la quale un nostro tecnico ne valuterà lo stato d’uso.

Vendita

Una volta raggiunto un accordo il Valutatore da la possibilità di concludere la vendita dell’auto in giornata. La nostra azienda si farà carico della burocrazia, di pagare il passaggio di proprietà e il pagamento è immediato.

Dove puoi trovarci

A Grosseto il nostro partner di fiducia è “Autocarrozzeria La stazione”, in Largo Bartolomeo Vanzetti 5. Qui ci si può recare per una perizia tecnica della vettura e per concludere la vendita.

Il nostro scopo è quello di semplificare il processo di vendita di un’auto usata, garantendo ai nostri clienti concretezza, trasparenza e massima professionalità. Il nostro team di professionisti accompagna il cliente passo dopo passo nel processo di vendita, garantendo un servizio impeccabile.

