Pianese raggiunta nella ripresa, pareggio e buona prestazione per il Follonica Gavorrano

FOLLONICA GAVORRANO – Pareggio in rimonta per il Follonica Gavorrano, che fuori casa impatta 1-1 contro la Pianese. Gara spigolosa con le squadre che si affrontano a viso aperto per la prima mezz’ora cercando di imporre ognuna il proprio gioco. Le azioni più pericolose vengono da entrambe le parti sui calci d’angolo. Al 30′ infortunio di Tascini, che lascia il posto a Fontana. Poco dopo, su tiro dalla bandierina, i tricolori centrano una traversa con Mugelli, controffensiva dei locali e gol di Palma.

Avvio di ripresa con i maremmani che trovano subito il pareggio con Trovade e poi continuano a rendersi pericolosi. Col passare dei minuti la partita si inasprisce e cominciano a fioccare i gialli. Sul finale Ombra commette fallo in area rimediando l’ammonizione. L’arbitro concede il rigore ma Lepri dal dischetto calcia direttamente fuori.

“Una bella partita e, per me, miglior prestazione stagionale dopo quella con l’Arezzo – ha detto il dg Filippi Vetrini – Sfortunati nel primo tempo con la traversa di Mugelli e puniti subito con il gol della Pianese nel nostro momento migliore. Molto positivo l’atteggiamento di Fontana nel momento dell’ingresso dopo l’infortunio di Tascini. Nel secondo tempo abbiamo pareggiato e creato anche le occasioni per vincere la partita. Sono molto soddisfatto della prestazione di Del Rosso, al debutto come partente in campionato, che ha tenuto molto bene il campo sostituendo Lo Sicco come un veterano. Abbiamo rischiato di perdere per un rigore generoso sul finale ma trovo il risultato giusto. Sono veramente contento della prestazione del gruppo e sono convinto che se continueremo su questa falsariga riusciremo a toglierci delle soddisfazioni”.

PIANESE: Vivoli, Ambrogio, Folino, Gagliardi, Bernardini, Simeoni, Palma, Kondaj (11′ st Cericola), Cesario (21′ st Lepri), Convitto, Marino (26′ st Mattiolo). A disposizione: Oliva, Gasco, Seminara, Battistelli, Stivaletta, Iacullo. All. Bacci.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Grifoni, Dierna, Bruni, Coccia, Arduini, Del Rosso (15′ st Berardi), Trovade, Giustarini (20′ st Rosati), Tascini (30′ Fontana), Mugelli. A disposizione: Nannelli, De Paolis, Giannini, Fofana, Ampollini, Rosini. All. Bonura.

ARBITRO: Catanzaro di Catanzaro; assistenti Gervasoni di Bergamo e Cadorna di Catania.

MARCATORI: 35′ Palma, 3′ st Trovade.

NOTE: ammoniti Simeoni, Marino, Del Rosso, Bonura, Folino, Arduini, Grifoni, Ombra; al 42′ st Lepri calcia fuori un rigore.