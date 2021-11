L’almanacco del Giunco: il 14 novembre è pubblicato “Moby Dick” e la caduta di Kabul

GROSSETO – Domenica 14 novembre, santi Nicola Tavelic e Compagni martiri francescani, Giornata mondiale del diabete, il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 16.55. Accadeva oggi:

1433 – Viene siglato il contratto di allogazione per una cantoria per Santa Maria del Fiore a Firenze con Donatello

1847 – Ruggero Settimo inaugura l’Istituto agrario Castelnuovo voluto a Palermo da Carlo Cottone

1851 – Viene pubblicato Moby Dick di Herman Melville

1862 – Guerra di secessione americana: Il presidente statunitense Abramo Lincoln approva il piano del generale Ambrose Burnside per catturare la capitale confederata di Richmond (Virginia), che porterà alla battaglia di Fredericksburg

1889 – La giornalista Nellie Bly (Elizabeth Cochrane), inizia un tentativo coronato da successo di compiere il giro del mondo in meno di 80 giorni

1918 – La neo-costituita Assemblea nazionale assume l’autorità dentro la Cecoslovacchia

1922 – La British Broadcasting Corporation (BBC) inizia le trasmissioni radio nel Regno Unito

1934 – La nazionale di calcio italiana, campione del mondo in carica, affronta l’Inghilterra, uscendo sconfitta per 3-2 dalla Battaglia di Highbury

1940 – Seconda guerra mondiale: in Inghilterra, la città di Coventry viene distrutta dai bombardieri tedeschi della Luftwaffe

1941 – Seconda guerra mondiale: la portaerei HMS Ark Royal affonda a causa dei danni subiti il 13 novembre dai siluri dell’U-81

1951 – Rotta del Po e alluvione nel Polesine

1965 – Guerra del Vietnam: inizio della Battaglia di Ia Drang – il primo grosso scontro tra truppe regolari statunitensi e forze nordvietnamite

1969 – Programma Apollo: la Nasa lancia l’Apollo 12, la seconda missione con uomini a bordo ad atterrare sulla superficie della Luna

1971 – Programma Mariner: la sonda spaziale Mariner 9 raggiunge Marte, diventando il primo mezzo spaziale ad orbitare attorno ad un altro pianeta

1972 – Il Dow Jones Industrial Average chiude sopra i mille punti (1.003,16) per la prima volta

1973

– Nel Regno Unito, la principessa Anna sposa il capitano Mark Phillips nell’Abbazia di Westminster

– A Wembley la nazionale di calcio italiana vince per la prima volta in Inghilterra grazie ad un goal di Fabio Capello ed alle miracolose parate di Dino Zoff

1975 – La Spagna abbandona il Sahara Occidentale

1979 – Crisi degli ostaggi in Iran: il presidente statunitense Jimmy Carter emana l’ordine esecutivo 12170, che congela tutti i beni iraniani negli USA e nelle banche statunitensi, in risposta alla crisi degli ostaggi

1982 – Lech Wałęsa, capo del movimento polacco messo fuorilegge Solidarność, viene liberato dopo 11 mesi di internamento vicino al confine con l’Unione Sovietica

1989 – Viene lanciata dal cosmodromo di Baikonur la navetta riutilizzabile Buran

1990 – Germania e Polonia firmano un trattato che conferma il confine tra i due stati sulla linea Oder-Neisse

1991

– Le autorità statunitensi e britanniche annunciano l’incriminazione di due ufficiali dei servizi segreti libici in relazione all’abbattimento del volo Pan Am 103

– Il principe Cambogiano Norodom Sihanouk ritorna a Phnom Penh dopo 13 anni di esilio

1995 – Una discussione sul bilancio tra democratici e repubblicani al Congresso degli Stati Uniti costringe il governo federale a chiudere temporaneamente i parchi nazionali e i musei, mentre molti uffici governativi funzionano con un personale ridotto all’osso

2000 – Netscape Navigator versione 6.0 viene lanciato a seguito di due anni di sviluppo open source

2001 – Attacco all’Afghanistan: Combattenti dell’Alleanza del nord occupano la capitale Kabul

2002

– L’Argentina va in default su un pagamento di 805 milioni di dollari statunitensi alla Banca Mondiale

– La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti vota contro la creazione di una commissione indipendente che investighi sugli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001

2003 – Viene osservato per la prima volta Sedna, candidato ad essere il decimo pianeta del sistema Solare

2004 – Band Aid 20, gruppo musicale formato da vari musicisti uniti insieme per scopi benefici, incide il brano Do they know it’s Christmas? (Feed the world) negli studi discografici Air Studios di George Martin, a Londra. La canzone è il rifacimento della stessa cantata 20 anni prima, nell’ambito della stessa iniziativa

2007 – L’ammiraglio Giampaolo Di Paola viene eletto dai capi di stato maggiore europei come supremo capo militare della Nato

2015 – Lo Stato islamico rivendica ufficialmente, con un comunicato in francese ed arabo, la paternità degli attentati terroristici accaduti il giorno precedente a Parigi

2017 – Zimbabwe: Colpo di Stato militare contro il presidente Robert Mugabe

