Il Fotoamatore Florence trionfa al Pala Austria, maglia nera per le ragazze della Gea

GROSSETO – Ancora rimandata la prima vittoria in campionato per le ragazze della Gea Basketball, che falliscono lo scontro salvezza al Pala Austria con la netta affermazione del Fotoamatore Florence (83-28). Le avversarie grazie ad una bella partenza hanno giocato quaranta minuti con la massima tranquillità, conquistando la prima vittoria e lasciando la maglia nera al quintetto grossetano, uscito subito dalla partita e mi in grado di mettere in piedi una minima reazione. Il rammarico maggiore in casa biancorossa è di aver perso con ampio margine con una diretta concorrente per la salvezza. Occorre voltare subito pagina e riprendere la crescita nelle prossime sfide.

La partita delle grossetane è stata condizionata da un brutto primo quarto nel quale le fiorentine sono partite forte, iniziando con le triple di Cagiglio e Mascio. Il primo canestro della Gea, firmato da Bianca Bellocchio, è arrivato sul 10-0. Con il passare dei minuti il Florence ha sfruttato ogni opportunità per andare a canestro, chiudendo i primi dieci minuti sopra di 21 punti. Nel secondo periodo le geine hanno recuperato qualcosa, ma il quintetto ospite ha poi ripreso a colpire con continuità, andando all’intervallo lungo avanti di 32 lunghezze. Nella ripresa purtroppo la musica non è cambiata con le fiorentine precisissime dalla lunetta e con ottime percentuali nel tiro da sotto e da tre. “Il problema è che si non fa canestro – mastica amaro coach Faragli – si sbaglia troppo, dai liberi al tiri da sotto. E dispiace contro un avversario non trascendentale. Dobbiamo cambiare pagina al più presto”.

Gea Grosseto-Fotoamatore Florence 28-83

GEA GROSSETO: Nermettini, Cipolletta 4, Vallini, Moscatelli 4, Bellocchio 8, Nunziatini 3, De Michele 1, Perillo 2, Lambardi, Pepi, Faragli, Di Stano 6. All. Luca Faragli.

FOTOAMATORE FLORENCE: Stefanini 9, Becucci 2, Navarria 11, Mascio 18, Monti 2, Voicu, Cagiglio 12, Santulli 22, Consumi 10. All. Brienza.

ARBITRI: Agnorelli di Poggibonsi e Montano di Siena.

PARZIALI: 7-28, 15-47; 22-71