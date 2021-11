Ciupi trascina gli Under 19 del Circolo Pattinatori, esordio vincente per i baby

GROSSETO – Trascinato dalle cinque reti di un Leonardo Ciupi in giornata, il Circolo Pattinatori Grosseto Hobbystore ha messo a segno la prima vittoria nel campionato Under 19, a spese del Sarzana B (9-7). Dopo un inizio all’insegna dell’equilibrio, i ragazzi allenati da Alessandro Brizzi si sono guadagnati un buon margine di vantaggio, chiudendo il primo tempo sul 6-2. Nella ripresa Ciupi (che ha ereditato i gradi di capitano da Lorenzo Alfieri, assente) e compagni hanno difeso con i denti dall’assalto della formazione ligure che s’è avvicinata solo a 51 secondi dalla fine, realizzando un tiro diretto concesso per un cartellino blù a Dario Casini.

HOBBYSTORE GROSSETO: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Giusti, Ricceri, Casini, Leonardo Ciupi, Sorbo, Montomoli. All. Alessandro Brizzi.

GAMMA SARZANA B: Andreoni, Pasquali; Zamperini, Bottarelli, Pistelli, Lavagetti, Cardelli, Rugani. All. Matteo Pistelli.

ARBITRO: Daniele Moretti.

RETI: nel p.t. Ciupi, Ciupi, Cardelli, Lavagetti, Ricceri, Ciupi, Ricceri, Giusti; nel s.t. Lavagetti, Ciupi, Cardelli, Ciupi, Cardelli, Lavagetti (rig.), Giusti, Lavagetti.

NOTE: espulsione temporanea (2′) di Casini, Montomoli, Rugani.

Debutto vincente per la formazione Under 11 del C.P. Grosseto Picchianti, che rifila un netto 6-0 al Forte Versilia Roller Club. I ragazzi guidati per l’occasione da Emilio Minchella e Federico Paghi hanno chiuso sul 2-0 la prima frazione, allungato poi nella ripresa.

PICCHIANTI GROSSETO: Conti, Costanzo; E. Convertiti Mann (1), Tonini (3), Pucillo (2), Alice Sorbo, Boni, Celata. Gabriele Sorbo, Amerighi. All. Emilio Minchella.

FORTE VERSILIA: Mutti, Fontana; Palmerini, Marsili, G. Amatuzzo, Efremov, Sanchez, Pelletti, F. Amatuzzo, Matana. All. Massimo Mori.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

Disco rosso per il C.P. Bora Bora Under 15, battuto in casa dall’MT Forte dei Marmi (14-2). I grossetani sono passati in vantaggio dopo 48 secondi con Tancredi Betti, poi i versiliesi hanno preso in mano la gara, andando al riposo sul 5-1 e chiudendo con un margine di dodici reti.

C.P. BORA BORA: Vittoria Masetti; L. Balducci, Betti (2), L. Convertiti Mann, N. Balducci, Muntean. All. Antonio Mazzini.

MT FORTE DEI MARMI: Bacci, Manfredi; Pucciarelli, Del Medico (3), Lossi (4), Terni (2), Giovannelli (3), Barsaglini (1), Fiorentini. All. Alessandro Barsi.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.