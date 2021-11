Bando rigenerazione urbana, Pd: «Castel del Piano solo 60esimo nella graduatoria. Finanziati progetti Arcidosso e Santa Fiora»

CASTEL DEL PIANO – «Sessantesimo. Questa è la posizione guadagnata dal Comune di Castel del Piano nella graduatoria del bando dedicato a progetti di rigenerazione urbana pubblicato dalla Regione Toscana e che ha visto finanziati i progetti di Santa Fiora e Arcidosso» a dirlo è Federico Badini, segretario unione comunale del Pd di Castel del Piano.

«A Settembre lanciavamo un allarme: per salvare Castel del Piano si doveva invertire la rotta. Ad oggi possiamo dire che non siamo stati ascoltati. Il problema è che non lo lanciavamo solo noi, ma la stragrande maggioranza della popolazione».

«La situazione è la solita, un triste elenco – continua Badini -. Una programmazione ferma al palo; il decoro urbano inesistente con vasi secchi e aiuole non curate; il Presepe vivente che non si farà mentre ad Arcidosso, Santa Fiora, Piancastagnaio ed Abbadia sono state fatte tutte le varie feste autunnali. Il paese è immobile».

«Nei giorni scorsi gli incontri indetti dall’Amministrazione con la cittadinanza hanno registrato questi numeri: una decina di persone a Montegiovi, cinque a Montenero, la parte distrettuale non avvisata dell’incontro sulla sanità, otto tra insegnanti e personale Ata a quello dedicato alla scuola, la sola Pro Loco all’incontro con le associazioni, zero partecipanti all’incontro con i commercianti, l’ultimo incontro con la popolazione rimandato».