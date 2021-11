Riotorto schiacciato, ancora un successo per le Under 16 della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Vittoria con il botto per l’Under 16 Beauty Center Pallavolo Grosseto che ha trionfato 3-0 in casa della Pallavolo Riotorto (10/25-20/25-10/25 i parziali). Una partita senza tante pretese, dove le grossetane hanno potuto giocare serenamente e provare gli schemi fatti in palestra senza paura di sbagliare.

“Ogni partita è un bagaglio di esperienza in più che fa crescere – ha detto la dirigenza maremmana – e questo è quello di cui abbiamo più bisogno. Tutta la rosa ha potuto dimostrare qualcosa, senza mollare mai”.

Le convocate: Gaia Buonocore, Margherita Verni, Elena Settepassi, Noemi Rossi, Carlotta Scotto, Lisa Montomoli, Elisa Di Clemente, Gaia Tizzi, Vanessa Banchi, Ester Ducchi, Clara Sestini, Nicole Innocenzi, Diletta Domenichelli. Mister Roberta Colella, dirigente Dana Pitardi.