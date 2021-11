Psicologia dello Sport, i tecnici dell’Invictasauro all’incontro della dottoressa Di Benedetto

GROSSETO – La Asd Invictasauro, in stretta collaborazione con la Dottoressa Marika Di Benedetto, psicologia dello Sport, nel progetto formativo delle Scuole Cacio Elite, ha organizzato un incontro per i propri tecnici, dal titolo “La creazione di un ambiente sereno. per un sano sviluppo psicofisico del piccolo calciatore”.

La Dottoressa , è stata veramente brava nel coinvolgere i presenti tanto che la riunione ha permesso uno scambio continuo di stimoli e suggerimenti, che saranno utili ai mister per meglio porsi e comprende i ragazzi della scuola calcio.

Il presidente Paolo Brogelli, il responsabile tecnico Maurizio Bruni e quello organizzativo Antonio Papa, ringraziano la Dr. Marika Di Benedetto, per il lavoro svolto e la competenza e professionalità dimostrata. Gli stessi, danno appuntamento al 3 dicembre, per il prossimo incontro formativo tenuto sempre dalla suddetta psicologia dello Sport.