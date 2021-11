Focolaio Covid: nove positivi nella piccola comunità, massima attenzione

GAVORRANO – Sono nove i nuovi casi di coronavirus registrati oggi nel comune minerario, un dato comunicato questa sera dall’Asl Toscana sud est nel report quotidiano (in provincia di Grosseto i casi di oggi sono complessivamente 45).

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati ben nove nuovi casi a Gavorrano. Si tratta di un focolaio che si sarebbe sviluppato all’interno di un gruppo di alcune famiglie che si frequentano fra di loro. I casi si concentrano nella zona di Casteani e Castel di Pietra.

«Per il momento non ho ulteriori informazioni – afferma il sindaco Andrea Biondi, ma terremo la situazione sotto osservazione. Tra i contagiati c’è qualcuno che mostrerebbe i tipici sintomi del covid, ma fortunatamente per il momento nessuno è in condizioni critiche».