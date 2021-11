Coronavirus: nuovo picco di casi in Maremma, sono 45. Tre ricoveri in più, 31 in totale

GROSSETO – Sono 45 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore (ieri 34), 27 dei quali nel comune capoluogo e nove a Gavorrano. E’ quanto si legge sul report quotidiano della Asl. Dal 13 agosto non si registrava un numero così alto di nuovi positivi.

Tra le ore 14 del 12 e le ore 14 di oggi, 13 novembre, sono stati processati 514 tamponi (ieri 581). Il tasso di positività (numero di nuovi casi/numero di tamponi effettuati) sale all’8,5% (ieri 5,8%). Il 33,3% dei nuovi positivi ha meno di 18 anni.

Le persone positive in carico alla Asl sono 453 (ieri 428). Nelle ultime 24 ore si registrano 16 guarigioni (ieri 15).

Tre ricoveri in più: 28 pazienti si trovano in cura nel reparto di degenza Covid (ieri 25). Tre persone, invece, sono ricoverate in terapia intensiva (come ieri). I ricoveri totali per Coronavirus all’Ospedale Misericordia di Grosseto sono 31 (ieri 28). Era dal 31 maggio che in ospedale non si registravano questi numeri.