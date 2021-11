Blue Factor a Sarzana col morale a mille, Bracali: «Pronti a fare la nostra gara»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nel posticipo domenicale la Blue Factor Castiglione viaggia alla volta della pista del “vecchio mercato” per affrontare i rossoneri del Gamma Innovation Sarzana (ore 18, arbitro Donato Mauro di Salerno) per la terza giornata del campionato di serie A2 girone B.

Una partita che potrà dire molto sulle ambizioni delle due squadre, reduci entrambe da due vittorie.

In casa biancoceleste il morale è a mille dopo il successo in rimonta contro il Cgc Viareggio e a Sarzana il Castiglione si ritroverà di fronte un altro big del campionato come Mirko Bertolucci, 49 anni, ma ancora sulla cresta dell’onda, vero trascinatore di un gruppo di giovani capeggiati dal 17enne Matteo Cardella, bomber instancabile.

“Partita importante e che affrontiamo con lo spirito giusto – ha detto proprio l’allenatore della Blue Factor Massimo Bracali nel presentare la sfida – e ci troveremo di fronte ottimi giocatori a partire da Mirko Bertolucci, che non ha bisogno certo di presentazioni. E poi anche la pista del vecchio mercato è particolare. La squadra sta bene e siamo pronti a fare la nostra gara”.

Le ultime sfide con il Sarzana fra i “grandi” risalgono al campionato di serie B 2012-13 e furono due vittorie del Castiglione, che poi vinse il campionato e tornò in serie A2 alle final eight.

Classifica serie A2 girone B: 6 Gamma Innovation Sarzana, Blue Factor Castiglione e Indeco Giovinazzo, 3 Decom Roller Matera* e Cgc Viareggio, 0 Rotellistica Camaiore, Sgs Servizi, Alice Grosseto e Prato Startit.

Il programma della 3a giornata: 13/11 R.Camaiore-Cp Grosseto, 14/11 Sgs Forte dei Marmi-Prato Startit, ore 18 Gamma Innovation Sarzana-Blue Factor Castiglione, Decom Roller Matera-Indeco Afp Giovinazzo. Riposa Cgc Viareggio.