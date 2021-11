Trasferta a Sarzana per l’Hc Castiglione, impegno di coppa per la rosa cadetta

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tutte in pista nel fine settimana le squadre della Blue Factor. Stasera sulla pista di Migliarina impegno per l’Under 19 contro l’Spv Viareggio. Domani al Casa Mora l’Under 15 alle 16 ospita l’Spv Viareggio e a seguire alle 18,30 ultimo turno di coppa Italia per la serie B. Domenica gara mattutina alle 11 sempre al Casa Mora per l’Under 11 e chiusura per la serie A2 alle 18 a Sarzana.

Tutto il programma:

Serie A2

Classifica serie A2 girone B: 6 Gamma Innovation Sarzana, Blue Factor Castiglione e Indeco Giovinazzo, 3 Decom Roller Matera* e Cgc Viareggio, 0 Rotellistica Camaiore, Sgs Servizi, Alice Grosseto e Prato Startit.

Il programma della 3a giornata: 13/11 R.Camaiore-Cp Grosseto, 14/11 Sgs Forte dei Marmi-Prato Startit, ore 18 Gamma Innovation Sarzana-Blue Factor Castiglione arbitro: Donato Mauro di Salerno, Decom Roller Matera-Indeco Afp Giovinazzo. Riposa Cgc Viareggio.

Serie B

13/11 ore 18,30 Blue Factor Castiglione-Rizzo Costruzioni Prato; arbitro: Francesco Marra di Salerno.

Classifica coppa Italia serie B girone H: 12 Yankee Follonica, 3 Rizzo Costruzioni Prato, 0 Blue Factor Castiglione.

Giocata martedì

Yankee Follonica-Blue Factor Castiglione 4-0

Yankees Follonica: Ernesto Maggi (Marco Mugnaini), Franco Polverini, Mariotti, Mattia Polverini, Claudio Bracali, Giabbani, Faelli, Margheriti, Adriano Maggi. All. Claudio Mugnaini.

Blue Factor Castiglione: Grossi (Peruzzi Squarcia), Filippo Montauti, Santoni, Emanuele Perfetti, Matteo Mantovani, Luca Mantovani, Lorenzo Perfetti, Onori, Cardi. All. Carlo Gucci.

Reti: pt (1-0) 9’23 Mattia Polverini; st 7’46, 12’44 e 20’15 Mattia Polverini.

Under 19

12/11 Hobbystore Cp Grosseto-Gamma Innovation Sarzana B, Gamma Innovation Sarzana A-Mt Forte dei Marmi, ore 21 Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione; arbitro: Luca Molli di Viareggio.

Coppa Italia Under 19, zona 4 classifica. 12 Sarzana A, 9 Forte dei Marmi*, 6 Spv Viareggio*, Castiglione, 0 Sarzana B, Grosseto. *una gara in meno.

Under 17

14/11 ore 11,30 Mt Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione, Pumas Viareggio-Follonica B, Spv Viareggio-Follonica A.

Campionato e Coppa Italia Under 17, zona 4 classifica: 9 Pumas Viareggio*, 6 Follonica B*, 3 Follonica A**, Spv Viareggio, Forte dei Marmi, Sarzana, 0 Cgc Viareggio, Castiglione. *una gara in meno

Under 15

13/11 Bora Bora Cp Grosseto-Mt Forte dei Marmi, ore 16 Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio B, Gamma Innovation Sarzana-Follonica, Cgc Viareggio-Spv Viareggio B.

Campionato Under 15 classifica: 12 Forte dei Marmi, 10 Sarzana, 9 Spv Viareggio A, 6 Follonica*, 4 Cgc Viareggio, 3 Castiglione, 0 Cp Grosseto*, Spv Viareggio B. *una gara in meno.

Under 11

14/11 Tipografia Senesi Prato-Follonica, Picchianti Cp Grosseto-Forte Versilia Roller, ore 11 Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio, 5/12 Gamma Innovation Sarzana-Rotellistica Camaiore.

Campionato e Coppa Italia Under 11, zona 4, Classifica: 6 Follonica, 3 Sarzana, Rotellistica Camaiore*, Castiglione, Forte Versilia Roller, 0 Spv Viareggio**, Grosseto**, Cgc Viareggio, Prato*, *una gara in meno.