Serie A2, test a Camaiore per un Circolo Pattinatori Alice a caccia di punti

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Alice Grosseto cerca sabato sera alle 21 sulla pista della Rotellistica Camaiore il primo risultato positivo nel campionato di serie A2. I ragazzi di Michele Achilli, reduci da una sconfitta con la corazzata Giovinazzo, si misurano con i versiliesi allenati da Elia Guidi, che come i grossetani sono ancora a secco di vittorie. Il Camaiore ha perso il derby con il CGC Viareggio di Massimo Mariotti (4-1) ed è stato superato in casa (4-3) dal Gamma Sarzana.

Per entrambe le formazioni sarà insomma un test probante, una verifica della condizione. Alice ha lavorato duro nel corso della settimana per migliorare il rendimento delle ultime settimane e il mister Achilli si dice fiducioso sulle possibilità di ben figurare dei suoi ragazzi.

“I ragazzi più giovani – ha avuto modo di dire Michele Achilli – devono ancora ambientarsi nella nuova categoria, mentre noi “vecchietti” dobbiamo riprendere il ritmo gara contro formazioni veloci di grande qualità. L’unica maniera per diventare competitivi è continuare a lavorare con intensità”.

I convocati: Bruni, Raffaello Ciupi; Achilli, Salvadori, Borracelli, Rosati, Nerozzi, Leonardo Ciupi, Alfieri, Bianchi. Arbitrerà Matteo Righetti.

Il programma della 3a giornata del girone B di serie A2: Rotellistica Camaiore-Alice Grosseto, SGS Forte dei Marmi-Prato Startit, Gamma Sarzana-Blu Factor Castiglione, Decom Roller Matera-Indeco Giovinazzo.

La classifica: Giovinazzo, Sarzana, Castiglione 6 punti; Matera, CGC Viareggio 3; Camaiore, Forte dei Marmi, Prato e Alice Grosseto 0.