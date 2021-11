Rimateria, il Comune incontra i sindacati: «Preoccupati per il futuro dei lavoratori»

PIOMBINO – Questa mattina, venerdì 12 novembre, il sindaco Francesco Ferrari e gli assessori Sabrina Nigro, Lavoro, e Carla Bezzini, Ambiente, hanno incontrato i rappresentanti di Fp Cgil, Fit Cisl Uil Trasporti e Fiadel Livorno per parlare della situazione dei lavoratori di Rimateria a seguito del fallimento dell’azienda.

“Al fianco dell’attenzione nei confronti della situazione ambientale – dichiara il sindaco Francesco Ferrari –, l’altra nostra preoccupazione è legata al futuro dei lavoratori. Abbiamo preso l’impegno di coinvolgere i sindaci degli altri Comuni ex soci Asiu affinché l’opera di sensibilizzazione che abbiamo dal primo giorno intrapreso nei confronti di Sei Toscana sia resa ancora più efficace grazie alla collegialità e trasversalità. Intanto, per otto delle quarantuno persone in forza all’azienda è in corso l’assunzione tra le fila di Sei Toscana, mentre altri andranno in pensione: non possiamo parlare di un dato risolutivo ma, certamente, è un passo avanti importante nella direzione di una nuova collocazione per questi lavoratori. L’auspicio, anche grazie al percorso intrapreso con i Comuni, è che Sei Toscana assorba più lavoratori possibile”.