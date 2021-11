Restano gravi le condizioni dei due fidanzati rimasti coinvolti in un incidente

ORBETELLO – Sono ancora gravi le condizioni dei due ragazzi rimasti coinvolti ieri pomeriggio in un incidente sull’Aurelia, all’altezza di Fonteblanda, nel comune di Orbetello.

Leggi anche orbetello Incidente sull’Aurelia: gravi due giovani di 20 e 16 anni

Per quanto riguarda il ragazzo 20 anni, di Orbetrello, le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili e non sarebbe in pericolo di vita. La ragazza 16 anni è stata operata tutta la notte e la sua prognosi è ancora riservata.

Non è chiaro cosa sia successo. L’auto della coppia di fidanzati deve aver sbandato, finendo contro il guard-rail che si è conficcato nella vettura ferendo gravemente i due giovani. La ragazza è stata trasferita a Siena con Pegaso subito dopo l’incidente.