Museo Magma, Primavera Civica: «Aumentare visitatori. Servono specialisti in marketing»

FOLLONICA – «Il 29 giugno 2013 fu inaugurato il Museo Magma a Follonica, Museo che racchiude in sé tutta la storia della nostra città della fabbrica».

Ad intervenire sul museo più rappresentativo della città del Golfo è Primavera Civica in una nota stampa.

«Ospitato negli spazi restaurati del forno San Ferdinando – spiegano -, nell’edificio più antico della cittadina, rappresenta una preziosa scatola magica che racconta la storia di ingegno, arte e passione dell’ industria siderurgica italiana».

«Il Museo Magma racchiude le tecnologie multimediali più avanzate – afferma la nota – , che accompagnano i visitatori alla scoperta del mondo industriale. Per noi tutti rappresenta il fiore all’occhiello di Follonica. Ed è per questo che vorremmo il raggiungimento dei massimi livelli di visibilità e partecipazione del pubblico. Ecco perché proponiamo la realizzazione di un bando pubblico, a costo zero, ovvero senza oneri aggiuntivi per il Comune, come sistema per recuperare un team di personale specializzato in marketing che riesca ad aumentare le potenzialità di questo gioiello».

«Al netto delle problematiche della pandemia – aggiungono -, gli ingressi annui, nonostante le già ottime esistenti iniziative promosse, sono fermi sempre a poche migliaia, e quindi vediamo la necessità di dover necessariamente aumentare il target dei visitatori, riconoscendo una percentuale elevata allo/agli specialisti selezionati in base agli obiettivi raggiunti prefissati dall’amministrazione. Magari implementando la già avviata collaborazione con le scuole locali, tramite l’alternanza scuola/lavoro al fine di reperire figure adatte tra i giovani».

«Una proposta – concludono – che, a nostro avviso, porterebbe il museo ad elevati livelli di popolarità, conoscenza ed apprezzamento».