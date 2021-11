La parrocchia del santissimo Crocifisso celebra la festa per Cristo re. Il programma

GROSSETO – La parrocchia del SS.Crocifisso sta per vivere i giorni della festa di Cristo re dell’universo, festa che chiude l’anno liturgico.

Il parroco, don Roberto Nelli, coi collaboratori laici ha impostato una settimana di iniziative, che prenderanno il via questa domenica, 14 novembre con l’avvio parrocchiale del percorso sinodale.

Mercoledì 17, poi, memoria liturgica di santa Elisabetta d’Ungheria, si farà festa per e con le suore francescane figlie di Santa Elisabetta, di via Ugo Bassi. Alle 18 il vescovo emerito Rodolfo presiederà la Messa solenne.

Giovedì 18 Giornata dedicata alla preghiera. Alle 16.30 solenne esposizione del SS.Sacramento e adorazione, alle 18 la Messa vespertina. Venerdì 19 sarà una giornata penitenziale. Alle 16.30 don Nelli presiederà la celebrazione comunitaria della penitenza e alle 18 la Messa. Con la Messa prefestiva del 20 la Chiesa entra nella solennità di Cristo re. Come ha rilevato il Papa in un suo intervento «mentre i grandi della terra si costruiscono troni per il proprio potere, Dio sceglie un trono scomodo, la croce, dal quale regnare dando la vita».

La solennità sarà celebrata domenica 21 con la Messa delle 10.30 presieduta dal vescovo emerito Rodolfo, cui seguirà la processione attraverso via Lavagnini, Brigate Partigiane, piazza della Libertà, via Tito Speri, via Bixio, via Pisacane per rientrare in via Lavagnini.