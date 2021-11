VARESE – La Maremma in vetrina a Glocal, il festival del giornalismo digitale, in corso fino a domenica a Varese. L’occasione per parlare della nostra terra è stata la proiezione dello speciale Piccoli Borghi Italiani, il progetto di quality journalim promosso da Anso, l’associazione nazionale della stampa online, e da Google News Iniziative.

Tra i protagonisti di Piccoli Borghi Italiani anche Santa Fiora. Grazie al lavoro della redazione de IlGiunco.net che ha realizzato uno speciale dedicato al borgo amiatino, è stato possibile mettere in evidenza con testi, foto, interviste e video tanti aspetti della vita e della comunità di Santa Fiora: la storia e le tradizioni, l’economia che è cambiata, le leggende e la vita culturale, le miniere e le lotte sindacali. Uno sguardo attento sulla realtà di un piccolo borgo che è diventato un’eccellenza nel turismo e nella trasformazione.

«Per noi – ha spiegato il direttore de IlGiunco.net Daniele Reali – è un onore essere stati scelti tra dodici testate locali in tutta Italia per questo progetto ed è allo stesso tempo un orgoglio poter raccontare la nostra terra e far conoscere un piccolo borgo come Santa Fiora in tutto il Paese e anche a livello internazionale. La Maremma e l’Amiata hanno tante storie da raccontare e di borghi da valorizzare e insieme alle istituzioni e le aziende del territorio possiamo, tutti insieme, promuovere la nostra terra anche attraverso progetti come questo»

Ecco lo speciale dedicato a Santa Fiora: https://ipiccoliborghi.it/storie/santa-fiora/

Qui trovate il sito di Piccoli Borghi Italiani: https://ipiccoliborghi.it/