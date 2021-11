GROSSETO – È stata investita questa sera intorno alle 19 in via Aurelia Nord a Grosseto, non lontano dal sottopasso ferroviario di Barbanella.

Si tratta di una donna di 60 anni che è rimasta ferita. Ad investirla un’auto che stava transitando in quella zona.

La donna è stata soccorsa dagli operatori della medicina di urgenza e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Miserciordia di Grosseto.