Vinto il ricorso dal giudice sportivo, 3-0 a tavolino per gli Allievi del Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Successo fuori dal campo di gioco per gli Allievi del Follonica Gavorrano, che hanno vinto un ricorso presso il giudice sportivo con tanto di vittoria a tavolino. La delibera dell’organo territoriale arriva dopo il reclamo presentato dalla società biancorossoblù in merito alla partita della squadra Allievi Under 17 giocata in casa della Nuova Grosseto Barbanella (nella foto) il 10 ottobre scorso. In particolare, la squadra grossetana avrebbe fatto partecipare alla sfida contro gli unionisti i calciatori Mattia Felici e Gabriele Fabbrucci dopo che erano stati squalificati a seguito della gara della nona Mini coppa Bruno Passalacqua Categoria “Allievi” del 29 settembre.

Secondo il regolamento, un calciatore colpito da squalifica deve però scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. I calciatori interessati per questioni di età possono partecipare a gare della categoria Allievi Campionato Under 17 e quindi possono scontare la squalifica nella stessa squadra nella quale militavano quando è avvenuta l’infrazione. Non è ipotizzabile che il legislatore sportivo abbia previsto casi nei quali un tesserato possa non scontare una sanzione comminatagli dagli organi della giustizia sportiva, considerando che quindi va individuata la gara nella quale i calciatori dovevano scontare la squalifica. Ovvero quella del campionato Under 17 categoria Allievi immediatamente successiva all’uscita del comunicato ufficiale riportante la squalifica, con il Follonica Gavorrano.

Il giudice sportivo ha quindi accolto il ricorso è ha deciso di comminare alla società Nuova Grosseto Barbanella la perdita della gara a tavolino per 0-3 e un’ammenda di 180 determinata in relazione alla categoria di appartenenza. È inoltre stato inibito fino al 21 novembre il dirigente accompagnatore Flavio Tarassi, mentre i due calciatori sono stati squalificati per un’ulteriore giornata.