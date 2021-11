Dal Pnrr fondi per gli agriturismi. Cia: «Grandi opportunità anche con l’ecobonus»

GROSSETO – Con il primo decreto per l’attuazione del Pnrr arriva un pacchetto articolato di misure di aiuto per sostenere il settore turistico tra i più colpiti dalla pandemia. “Si tratta di interventi di significativa rilevanza, rivolti anche alle strutture che svolgono attività agrituristiche, frutto anche del lavoro e dell’azione costante di Cia-Agricoltori italiani verso il Governo e i Ministeri preposti” afferma Cia.

Come Cia Agricoltori Italiani, Cia-Grosseto e Turismo Verde, sua associazione per la promozione agrituristica, “è stato segnalato più volte l’impatto che sul settore ha avuto la crisi economica scaturita dall’emergenza sanitaria per il Covid. Le strutture agrituristiche, come tutte le altre realtà ricettive, sono state estremamente colpite fino all’azzeramento del fatturato, costrette a restare chiuse durante il lockdown e con forti restrizioni dettate dal Governo nei mesi successivi”.

“Anche questa volta, il mondo agricolo e le attività connesse hanno lavorato per assicurare approvvigionamento alimentare e servizi attuando, comunque, tutte quelle misure necessarie per mettere in sicurezza strutture e ospiti. Innegabile che l’agriturismo abbia nei mesi, trovato nuova attenzione, scelto come meta estiva, luogo fuori dal turismo di massa, spazio ideale per recuperare energie in sicurezza, all’aperto e a contatto con la natura, in relax e svago, dove vivere un’esperienza sostenibile e da riportare a casa attraverso prodotti tipici, ma anche patrimonio culturale di tradizioni, forte collante sociale indispensabile alle comunità”.

“Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza si apre una nuova grande opportunità per i nostri agriturismi – spiega Alessia Stella responsabile Turismo Verde Grosseto -. Questi aiuti daranno l’opportunità alle strutture agrituristiche di adeguare le proprie aziende con una riqualificazione dell’offerta e un efficientamento energetico proteso verso un turismo sostenibile che è nella natura propria degli agriturismi.Una boccata di ossigeno per investimenti che in questi anni complessi e incerti farebbero paura a qualsiasi attività produttiva. La Confederazione nazionale, quella di Grosseto e Turismo Verde sono impegnate in un’azione costante verso il Ministero del Turismo e le Istituzioni, affinché le risorse stanziate assicurino l’accesso al beneficio a tutte le imprese che riterranno di volervi concorrere. Gli interventi previsti a favore del settore agrituristico – conclude – oggi offrono una prospettiva di grande interesse per le imprese, su cui fin da ora si riscontra una diffusa attenzione, preludio a una progettualità che molti degli agriturismi vorranno cogliere”.

La parte più consistente dell’intero pacchetto, che comprende altre misure come il fondo di garanzia per i finanziamenti nel settore turistico, riguarda l’atteso ecobonus all’80%, credito d’imposta per le spese di interventi specifici finalizzati alla promozione di un’offerta turistica sostenibile, innovativa e digitalizzata. Inoltre, sugli stessi interventi e a favore degli stessi destinatari, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto da 40 mila euro, che può essere beneficiato indipendente dal credito d’imposta. Gli interventi sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, e relativi a: efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine e attrezzature ed apparecchiature termali e digitalizzazione. Come per gli altri crediti d’imposta, anche questo è utilizzabile in compensazione e può essere inoltre cedibile. Si attende, ora, a seguito della pubblicazione del Dl in Gazzetta ufficiale, la pubblicazione dell’avviso, da parte del Ministero del Turismo, con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi che vedono stanziati complessivamente 500 milioni (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 40 milioni per il 2025). Si tratta di una misura a esaurimento, seguendo ordine cronologico delle domande presentate in via telematica.