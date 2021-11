Nuovo successo per Bartoletti di Mattoallaprossima: primo al torneo Under 18

GROSSETO – Nuovo successo per il giovane scacchista Giulio Bartoletti, che conquista il torneo Under 18 di Empoli vincendo con 4,5 punti.

Il dodicenne Giulio, fra i talenti dell’Asd Mattoallaprossima Grosseto, gioca dall’età di 7 anni, a dimostrare che non è mai troppo presto per cimentarsi con questo sport; proprio per questo l’associazione da settembre ha avviato una serie di nuovi corsi per persone di tutte le età, che si andranno ad affiancare ai già tanti membri dell’associazione.

Mattoallaprossima con sede al centro Commerciale Aurelia Antica è aperta al pubblico il giovedì dopocena e il sabato pomeriggio.