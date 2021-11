Nuovo impianto di illuminazione: il risparmio dei consumi sarà del 30 per cento

CAPALBIO – Proseguono i lavori per l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione nel comune di Capalbio. La Giunta Chelini, infatti, continua il progetto avviato nella precedente legislatura, che ha l’obiettivo di ridurre i consumi elettrici e, allo stesso tempo, migliorare l’illuminazione dei centri abitati, migliorando l’aspetto urbano e la sicurezza. Per questo motivo, sono in corso, proprio in questi giorni, gli interventi per sostituire i corpi illuminanti di alcune strade di Capalbio capoluogo, in particolare le vie Puccini, Pascoli, Fucini, Leopardi e piazza della Providenza.

“L’investimento che stiamo portando avanti – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – non solo permette di ridurre i consumi di circa il 30 per cento, ma dona anche un nuovo aspetto ai nostri centri. Con il sistema dei nuovi corpi illuminanti a led, infatti, si metterà fine alla pratica di alternare i lampioni accesi in alcune ore della notte perché saremo in grado di ridurre la potenza di tutti corpi illuminanti in maniera graduale evitando quindi che si creino zone d’ombra e mantenendo una luce costante e funzionale, che permetta ai cittadini di fruire in modo confortevole del territorio, ne mantenga inalterata la bellezza e, allo stesso tempo, garantisca sicurezza”.

L’intervento in corso, del valore di 65mila euro, sarà completato in pochi giorni: “La ditta incaricata sta provvedendo alla canalizzazione dei cavi per provvedere poi alla sostituzione delle attuali luci con oltre 50 led e rivedendo le canalizzazioni elettriche e i quadri di derivazione delle zone interessate – dichiara Marzia Stefani, assessora ai Lavori pubblici – grazie ai fondi stanziati con il decreto Crescita dal Ministero dello sviluppo economico”.

I lavori in corso nel borgo di Capalbio si sommano a quelli già realizzati a Borgo Carige e Capalbio Scalo.