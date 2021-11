Nuovi punti luce a led nelle frazioni di Scarlino: intervento da 50 mila euro

SCARLINO – Il Comune di Scarlino porta avanti l’efficientamento energetico sul territorio comunale. Dopo la pista ciclabile di via delle Collacchie, l’Amministrazione ha sostituito i punti luce alogeni con lampade a led in alcune frazioni.

«Abbiamo installato la nuova illuminazione – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli – in una parte delle Case, nel parcheggio del porto turistico, a Portiglioni, nelle zone dell’Imposto e Biagioni, e in Pian D’Alma. Un altro passo avanti nel progetto di efficientamento che stiamo portando avanti grazie ai contributi del ministero degli Interni». Il finanziamento ministeriale utilizzato per l’intervento è di circa 50mila.

«I nuovi punti luce – continua Giulianelli – permetteranno un corposo risparmio nelle bollette energetiche e quindi una spesa inferiore per le casse comunali e zone maggiormente illuminate. L’obiettivo dell’Amministrazione è continuare su questa strada sostituendo tutti i punti luce con impianti a led».