La foto del giorno: la bellissima Talamone

ORBETELLO – La foto di oggi ci è stata inviata da Andrea Sapienza. Lo scatto è una bella immagine di Talamone, nel comune di Orbetello.

Il paese di Talamone sorge su un promontorio roccioso. Sin dalle epoche più remote è conosciuta dagli etruschi come Tlamun, dai latini come Talamo e dai greci come Thalamòn. Fu dominio degli Aldobrandeschi. Furono loro a costruire la rocca nel XIII secolo. Nel 1559 entrò a far parte dello Stato dei Presidi.

Il nome del paese è legato all’impresa dei Mille. Giuseppe Garibaldi sbarcò qui nel 1860 per rifornirsi di acqua e armi.