Il podcast del 10 novembre – ASCOLTA

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, mercoledì 9 novembre 2021

Pandemia un anno dopo. Oggi abbiamo pubblicato su IlGiunco.net uno studio che abbiamo fatto sui dati forniti dalla Asl Toscana sud est che mette a confronto il numero dei ricoveri a ottobre e novembre per il 2020 e il 2021 in provincia di Grosseto. Si osserva una riduzione molto importante dei pazienti in ospedale per Covid. In particolare c'è una riduzione del 60% di pazienti in area Covid e una diminuzione del 77% dei pazienti gravi in terapia intensiva.

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 418 su 26.625 test di cui 9.616 tamponi molecolari e 17.009 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,57% (4,7% sulle prime diagnosi).

Ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 20. Le persone positive in Maremma in carico alla Asl sono 381. Continua a crescere anche il numero delle persone in quarantena che sono ormai più di mille da qualche giorno: in particolare oggi sono 1279.

Stabili i ricoveri: 20 pazienti si trovano in cura nel reparto di degenza Covid (come ieri). Tre persone, invece, sono ricoverate in terapia intensiva (come ieri). I ricoveri totali per Coronavirus all'Ospedale Misericordia di Grosseto sono 23 (come ieri).

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 185mila persone che hanno fatto il ciclo completo.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 6.022.000 dosi. Di queste 227mila sono terze dosi.