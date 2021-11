Chiusura radiologia, l’Asl: «Riduzione momentanea, servizio previsto quattro giorni a settimana»

FOLLONICA. – «Il servizio di radiologia al distretto sanitario di Follonica è previsto nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì».

Così l’Asl Toscana Sud Est in una nota stampa in seguito alle polemiche sulla chiusura della radiologia a Follonica.

«Questa attività, insieme al servizio radiologia dell’ospedale di Massa Marittima, è garantita dalla Uosd (Unità Operativa Semplice Dipartimentale) radiologia del Sant’Andrea attualmente costituita da due radiologi, e dal supporto delle altre Unità Operative Radiologia della provincia di Grosseto».

«Qualora per vari motivi sia assente uno dei due radiologi di Massa Marittima, la radiologia di Follonica può subire delle variazioni organizzative, tali da poter garantire comunque:

– la presenza di almeno un radiologo in ospedale a Massa Marittima dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì;

– l’effettuazione di esami radiografici collegati al percorso di emergenza del punto di primo soccorso di Follonica (alcuni in sede, altri con invio diretto in ospedale a Massa);

– la presenza del radiologo a Follonica (per visite ed esami programmati e non urgenti almeno di due volte alla settimana, monitorando i tempi di attesa».

«Questa situazione è temporanea e potrà essere superata in caso di esito positivo dallo scorrimento delle graduatorie concorsuali, con adeguato ripristino, già previsto nei piani di assunzione della Asl Toscana sud est dei dirigenti medici nei contingenti della Uosd».