Analisi del sangue, visite specialistiche: Banca Tema rimborsa fino al 30 per cento le famiglie

GROSSETO – Nuove agevolazioni in arrivo in ambito medico per i soci di Tema Vita e Amici per Sempre, le mutue promosse e sostenute da Banca Tema, che operano rispettivamente nei territori della Maremma e della Valdichiana.

Il Covid-19 ha distratto le persone dall’importanza della prevenzione e le associazioni mutualistiche di Banca Tema, sempre attente alle necessità dei propri assistiti, hanno attivato una campagna di prevenzione sanitaria valida dal 1° novembre al 15 dicembre 2021, allo scopo di tutelare il benessere individuale e collettivo.

La promozione prevede il rimborso del 30% su visite mediche specialistiche, analisi del sangue e diagnostica strumentale, effettuate in qualsiasi struttura privata o pubblica anche non convenzionata e nel caso di strutture convenzionate il risparmio può arrivare fino al 50% della spesa sostenuta.

L’iniziativa ha l’obiettivo di prendersi cura dell’intero nucleo familiare, in quanto il rimborso potrà essere richiesto anche per prestazioni sanitarie eseguite dai figli minorenni. La promozione è valida per tutti soci di entrambe le associazioni mutualistiche e coloro che si iscriveranno a Tema Vita o ad Amici per sempre durante la campagna di prevenzione, potranno aderire all’iniziativa immediatamente, senza il periodo di carenza di 30 giorni normalmente previsto.

Per iscriversi ad una delle due associazioni mutualistiche è necessario essere un cliente o un socio di Banca Tema.

Maggiori informazioni su www.temavita.it – 0564 444764 – info@temavita.it e su www.amidipersempre.net – 0578 230601- info@amicipersempre.net