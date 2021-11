Regionali, ori a profusione per le allieve e le juniores della Polisportiva Barbanella Uno

GROSSETO – Buoni risultati per le giovani della Polisportiva Barbanella Uno al campionato regionale silver di Federazione svoltosi a Livorno. Le ginnaste grossetane sono scese in pedana nella prova regionale individuale di 3 divisione 3 attrezzi finalmente anche con la presenza del pubblico, nel totale rispetto delle norme covid per la sicurezza.

Rientrate in palestra dopo la pausa estiva e dopo un anno particolare causa pandemia, le atlete allenate da Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali hanno dimostrato grinta e carattere oltre ad una buona preparazione e, al termine della loro gara, hanno conquistato tutte il podio nelle rispettive fasce di età.

Nella fascia allieve 1 (9 anni) Petra Parmesani ha conquistato il primo gradino del podio; stesso piazzamento per Chiara Minelli e terzo per Greta Burgassi nella fascia Allieve 2 (10 anni). Prima anche per Rachele Agresti e seconda Alice Frosi nella fascia Allieve 3 (11 anni). Medaglia d’oro anche nelle Allieve 4 (12 anni) con Greta Conti e per Benedetta Campomori nella categoria Junior 1; primo piazzamento anche per Ambra Conti, seguita da Matilde Bentivoglio e da Melania Santini, rispettivamente seconda e terza nelle Junior 2.

Ed infine il metallo più prezioso anche per Matilde Cosimi, appena rientrata da un infortunio, che ha voluto rimettersi in gioco dimostrando di essere ad un buon punto con la sua preparazione anche se deve riacquistare ancora un po’ di sicurezza.

Tanto entusiasmo da parte di tutto lo staff, tecnici, atleti, dirigenti e genitori: veder premiate tante atlete tutte insieme è la conferma che il lavoro sta procedendo nella giusta direzione nonostante la pandemia abbia levato tanto a queste ragazze e abbia rallentato molto la preparazione soprattutto delle più giovani.

Per le ginnaste della polisportiva il prossimo appuntamento sarà a dicembre a Rimini per le finali nazionali.