GROSSETO – Una montagna di rifiuti, davanti alla scuola elementare di via Anco Marzio a Grosseto. Rifiuti che escono dai cassonetti, abbandonati a terra. A lamentare la situazione, questa mattina, un lettore che parla di «situazione igienica precaria». Stessa situazione anche nella vicina via Sauro e in via Giovanni Pascoli.

«Mi sono deciso ad inviarvi questi video girati stamattina, 9 novembre, alle 7 circa di mattina, perché non ce la faccio più a vedere il quartiere in cui vivo in queste condizioni. Da mesi la situazione è questa ed è in peggioramento continuo» afferma.

Questa mattina la nostra redazione ha dunque chiamato Sei Toscana, per segnalare la situazione. «Ci siamo attivati come accade sempre in questi casi, per cercare di recuperare nel più breve tempo possibile i servizi “saltati” ieri a causa dello sciopero nazionale dei dipendenti dell’igiene urbana che ha interessato tutti i Comuni italiani e, quindi, anche quelli di Ato Toscana Sud dove opera la società» affermano da Sei Toscana.

«Sono stati rimossi tutti i rifiuti abbandonati vicino ai contenitori delle postazioni di raccolta ed effettuato lo spazzamento. A prescindere dallo sciopero che, in quanto tale, causa alcune problematiche legate al decoro urbano, è da sottolineare – così come si evince anche delle immagini – che gran parte dei sacchi abbandonati a terra abbiano al loro interno rifiuti di varia tipologia raccolti tutti insieme. Non è stata quindi effettuata, da alcune utenze, una corretta raccolta differenziata e il successivo conferimento nei contenitori dedicati, e questo ha sicuramente contribuito ad accrescere la criticità della zona».

A tal proposito, Sei Toscana invita tutti i cittadini a differenziare e conferire i propri rifiuti all’interno dei contenitori dedicati in modo corretto e, qualora ne siano ancora sprovvisti, a ritirare la propria 6Card. Per avere tutte le info utili e per il ritiro della 6Card, è possibile rivolgersi agli Uffici del Servizio ciclo dei rifiuti del Comune di Grosseto (ufficioambientegrosseto.it), telefono: 0564 488647, indirizzo: via Zanardelli 2, Grosseto.

Per tutte le informazioni sulle modalità di corretto conferimento dei rifiuti è possibile visitare il sito seitoscana.it (selezionando il proprio comune di residenza) o chiamare il numero verde 800127484.