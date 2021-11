Il podcast del 9 novembre – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 9 novembre 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 9 novembre 2021

In apertura la politica con le Elezioni provinciali. Sarà Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello, in quota Forza Italia, a correre per il centrodestra come candidato alla presidenza della provincia. La decisione è arrivata ieri dopo la riunione del tavolo provinciale delle forze politiche dello schieramento di centrodestra. Nel centrosinistra invece è sempre più vicina la candidatura di Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada.

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 234 su 35.419 test di cui 6.521 tamponi molecolari e 28.898 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,66% (3,1% sulle prime diagnosi)

Ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 12. Le persone positive in Maremma in carico alla Asl sono 370. Continua a crescere anche il numero delle persone in quarantena che sono ormai più di mille da qualche giorno: in particolare oggi sono 1129.

Stabili i ricoveri: 20 pazienti si trovano in cura nel reparto di degenza Covid (come ieri). Tre persone, invece, sono ricoverate in terapia intensiva (come ieri). I ricoveri totali per Coronavirus all'Ospedale Misericordia di Grosseto sono 23 (come ieri).

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 184mila persone che hanno fatto il ciclo completo.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 6.007.000 dosi. Di queste 217mila sono terze dosi.