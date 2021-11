Coronavirus, Giani: «Piano per accelerare test antigenici nelle scuole». Si perderanno meno giorni

FIRENZE – «Sono a lavoro per il mondo della scuola». Lo dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a margine del post in cui anticipa, come ogni mattina, i dati Covid regionali della giornata.

«È in corso di attuazione il piano per accelerare i test antigenici alle ragazze, ragazzi e personale scolastico e snellire così i tempi delle procedure, garantendo nessuna perdita di giorni di scuola».