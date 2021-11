Compra l’assicurazione su internet ma è finta. Ecco come evitare le truffe

CINIGIANO – Ha cercato su internet la compagnia più conveniente per la propria auto, e, soddisfatto di averla trovata, ha pagato il prezzo pattuito mettendosi in attesa, ma la documentazione non è mai arrivata.

Un uomo di 36 anni, residente a Cinigiano ha sporto denuncia ai carabinieri. L’uomo, di origine rumena, su internet ha trovato la sedicente compagnia “assicurazione immediata”. Dopo aver parlato per telefono con due persone che si sono spacciati per agenti assicurativi ha pagato, tramite ricarica di una carta di debito ricaricabile un premio di circa 350 euro, quale prezzo proposto per la copertura annuale Rca del proprio veicolo.

però, non sono mai arrivati. Come inutile è stato, da parte sua, ogni tentativo di rimettersi in contatto con i presunti broker. Telefoni muti, cellulari non più raggiungibili. La vittima ha quindi sporto denuncia, facendo attivare le indagini che hanno permesso ai militari di Grosseto di individuare un giovane di 23 anni, originario della provincia di Napoli, gravato da precedenti analoghi, responsabile del raggiro.

Il consiglio, ripetuto, dei Carabinieri, è molto semplice: diffidare da affari troppo vantaggiosi, come oggetti offerti a prezzi palesemente al ribasso, o servizi ad un costo troppo concorrenziale rispetto alla media.

In tema di assicurazioni, come per ogni altro caso dubbio, l’Arma oltre ad essere sempre disponibile a prestare ascolto a chi nutrisse perplessità su venditori, siti di e-commerce ecc., invita, nello specifico caso del settore assicurativo, a fare riferimento all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Ivass (www.ivass.it), dove è possibile consultare l’albo (anche denominato “Registro delle imprese assicurative”) delle imprese abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica italiana, e l’albo delle società capogruppo. L’albo riporta le informazioni essenziali per l’identificazione delle imprese iscritte, la cui consultazione può aiutare a non finire nella trappola dei truffatori.