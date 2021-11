Vaccini, in Toscana somministrate 6 milioni di dosi. Giani: «Un traguardo storico»

GROSSETO – «Un traguardo storico». Così il presidente della Toscana Eugenio Giani commenta la soglia raggiunta dei 6 milioni di vaccini somministrati.

Per la precisione sono 6.000.253 le dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale.

«In Toscana – ha aggiunto Giani in un’intervista a La Nazione -, anche se siamo la prima regione in Italia per prime dosi somministrate, restano fuori 630mila cittadini». Si tratta di persone sotto i 12 anni e quelli che non possono vaccinarsi per motivi di salute, ma «ci sono anche quasi 200mila no vax e tra di loro il virus circola».

«Coraggio Toscana, solo così possiamo lasciarci il Covid alle spalle» è l’appello del governatore a tutti coloro che ancora non si sono vaccinati.

I numeri nel dettaglio:

Totale dosi somministrate: 6.000.253*

Dosi somministrate negli ultimi 7 giorni: 85.042

Vaccinazioni prima dose totali: 3.032.826*

Vaccinazioni ciclo completo totali: 2.722.138*

Vaccinazioni Dosi addizionali a soggetti trapiantati e immunodepressi e dosi richiamo: 214.073*

Vaccinazioni prima dose negli ultimi 7 giorni: 5.833

Vaccinazioni Ciclo completo ultimi 7 giorni: 79.209



* I contatori sono stati allineati a quelli della rilevazione nazionale, inviati da Regione Toscana tramite il flusso Avn (Anagrafe Vaccinale Nazionale). Le somministrazioni effettuate a coloro che concludono il ciclo vaccinale con un’unica dose, sono quindi conteggiate sia come prima dose che come ciclo completo. Le dosi aggiuntive (terza dose agli immunocompromessi) sono conteggiate anch’esse come ciclo completo.

Fonte dati: Regione Toscana