Il Judo Grosseto applaude un suo veterano: qualifica di Maestro per Casaglia

GROSSETO – Bella soddisfazione per la Asd Judo Grosseto, che applaude Andrea Casaglia, fresco di esami e neo Maestro di Judo.

Andrea, classe 1959, ha iniziato a praticare il Judo grazie al Maestro Bruno Petrucci sin dall’età di 6 anni.

Dopo un lungo percorso da agonista si dedica all’insegnamento di tale disciplina portando la propria palestra Judo Grosseto ad essere negli ultimi due quadrienni la prima società della Toscana e tra le prime venti in Italia, grazie ai risultati ottenuti dai suoi allievi in campo Nazionale.

Molte sono state le medaglie vinte in gare Europee che hanno portato i suoi atleti a partecipare a finali di Campionati Europei e Mondiali convocati con la Nazionale Italiana.

Altro motivo di orgoglio è stato l’arruolamento di Leonardo Casaglia nel Gruppo Sportivo Carabinieri Sez. Judo.

La prestigiosa qualifica di Maestro è stata ottenuta da Andrea dopo aver sostenuto e superato a pieni voti gli esami teorici e pratici richiesti dalla commissione Federale composta dal Maestro Nicola Moraci e il Vice Presidente Giuseppe Matera.

“Questo non è un traguardo – ha commentato la società – ma un nuovo punto di partenza con l’impegno di sempre e un maggiore amore per il judo”.