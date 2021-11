È ufficiale, Erminio Sinni si sposa: «Sarà la mia canzone più bella»

GAVORRANO – Ebbene sì, anche per lo scapolo più celebre della Maremma è arrivato il momento del fatidico “sì”. Erminio Sinni si sposerà, con cerimonia religiosa, il 27 novembre a Roma.

L’annuncio arriva direttamente dal cantautore attraverso i suoi canali social:

«Solo tre anni fa chi l’avrebbe detto? Reduce da troppe storie sbagliate, incastri amorosi, sofferenze inflitte e subite, motori sfondati per fare pace dove pace purtroppo non c’era – sono le parole del cantautore maremmano – . Poi è arrivata lei, un tornado di entusiasmo e freschezza e improvvisamente il mondo ha riacquisito colore, gli accordi da minori sono miracolosamente diventati maggiori, la voce un graffio nuovo che arriva dal cuore. È arrivata lei e il 27 novembre davanti a Dio le dirò sì dal profondo del cuore per creare la nostra famiglia. Ebbene sì, alla veneranda età di 60 anni mi sposo pure io. È proprio vero: la vita è una continua sorpresa che vale la pena di vivere. E questa sarà la più bella canzone che scriverò».

Per Sinni sono le prime nozze, e dopo un anno di grandi successi professionali, tra cui la vittoria alla prima edizione di The Voice Senior, anche la sua vita privata gli riserva grandi soddisfazioni e felicità.